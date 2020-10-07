Yozgat'ta yük trenleri çapıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Yozgat'ta yük trenleri çapıştı: 2 yaralı
07.10.2020 16:36
Yozgat'ta yük trenleri çapıştı: 2 yaralı Kayseri ve Ankara istikametinden gelen 2 yük treni Yozgat'ta kafa kafaya çarpıştı Kayseri ve Ankara istikametinden gelen 2 yük treni Yozgat'ta kafa kafaya çarpıştı.
Yozgat'ta yük trenleri çapıştı: 2 yaralı
Kayseri ve Ankara istikametinden gelen 2 yük treni Yozgat'ta kafa kafaya çarpıştı
YOZGAT - Kayseri ve Ankara istikametinden gelen 2 yük treni Yozgat'ta kafa kafaya çarpıştı. Olayda 2 makinist yaralandı.
Olay, saat 16.00 sularında Yerköy ilçesinde meydana geldi. Kayseri'den gelen 22030 sayılı yük treni ile Ankara'dan gelen 22022 sayılı yük treni, Yerköy tren istasyonu ile Karaosmanoğlu tren istasyonu arasında bulunan Karanlıkdere mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 2 makinist trenin içinde sıkışarak yaralandı.
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