Yozgat'ta Yukarıkarahacılı köyü karantinaya alındı - Son Dakika

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Yozgat'ta Yukarıkarahacılı köyü karantinaya alındı
6 saat önce
Yozgat'ta Yukarıkarahacılı köyünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.
Yozgat'ta Yukarıkarahacılı köyünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.
Yozgat Valiliğinden yapılan yazıla açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri kapsamında, koronavirüs salgınının kontrolü açısından Çekerek ilçesine bağlı Yukarıkarahacılı köyünün 27 Mart itibariyle karantinaya alındığı belirtildi.
Açıklamada, ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinanın uygulanacağı, köye giriş ve çıkışların kapatıldığı ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 03:52 Kaynak: AA
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