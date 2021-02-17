Yozgat'ta yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika

Yozgat Valiliği, olumsuz hava koşulları ve buzlanma riskine karşı yüz yüze eğitime bir gün daha ara verildiğini açıkladı.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve buzlanma riskine karşı il genelinde tüm okul ve kurslarda 18 Şubat Perşembe günü yüz yüze eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği ve eğitimin uzaktan yapılacağı belirtildi.

Ayrıca açıklamada engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı bildirildi. - YOZGAT