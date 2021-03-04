Yozgat'ta zabıta ekipleri denetim yaptı - Son Dakika

Yozgat'ta zabıta ekipleri denetim yaptı

04.03.2021 17:05
Yozgat'ta zabıta ekipleri denetim yaptı, System.String[]

Yozgat Belediyesi zabıta ekipleri, fırın, pastane ve lokantalara denetim yaptı.

Yozgat Belediyesi zabıta ekipleri, fırın, pastane ve lokantalara denetim yaptı.

Denetimlerde, iş yeri ruhsatı, tarife, hijyen ve gramaj kontrolü yapılırken, kurallara uymayan işletmeler uyarıldı.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, halkın sağlıklı yaşam sürmesi için zabıta ekiplerinin denetim yaptığını söyledi.

Halk sağlığının birinci derecede öncelik olduğunu ifade eden Köse, "Denetimlerimiz bundan sonra da devam edecek. Amacımız, vatandaşlarımızın sağlıklı, temiz ve güvenilir gıda tüketimini sağlamaktır. Ekiplerimiz, denetimlerde esnafa Kovid-19 kurallarına uymaları konusunda da uyarılarda bulunmaktadır." dedi.

Yozgat Belediyesi, Celal Köse, Yozgat, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yozgat'ta zabıta ekipleri denetim yaptı - Son Dakika


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