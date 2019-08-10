Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta zincirleme kaza: 2 ölü, 5 yaralı
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Yozgat'ta zincirleme kaza: 2 ölü, 5 yaralı

58 dakika önce

YOZGAT'ın Yerköy ilçesinde, aynı yöne giden üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazısında 2 kişi öldü, 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

Yozgat'ta zincirleme kaza: 2 ölü, 5 yaralı, System.String[]
YOZGAT'ın Yerköy ilçesinde, aynı yöne giden üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazısında 2 kişi öldü, 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Yozgat- Ankara karayolunun Saray köyü yakınlarında meydana geldi. Yozgat'tan Kırıkkale'ye giden Halime Kandemir yönetimindeki 66 KL 652 plakalı otomobil, Muhammet Lafçı yönetimindeki 66 AT 461 plakalı otomobil ile sürücüsü belirlenemeyen 06 BBJ 935 plakalı otomobile çarptı. Kazada, 06 BBJ 935 plakalı otomobildeki Feridun Şimşek öldü, 6 kişi de yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Yozgat ve Yerköy'deki hastanelere kaldırıldı. Yerköy Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan İsmail Şentürk de tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Yaralılardan birinin daha hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.


Yerköy, Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 07:51 Kaynak: DHA
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