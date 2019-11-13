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Yozgat'ta zincirleme trafik kazası

7 saat önce

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araçta hasar oluştu.

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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araçta hasar oluştu.

Sivas'tan Ankara istikametine giden Vedat Koçyiğit yönetimindeki 58 ABA 493 plakalı cip ile arkasında seyreden 4 otomobil, Eymir Yolu Kavşağında çarpıştı.

Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Sorgun, Yozgat, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:40 Kaynak: AA
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