Yozgat'taki çatı yangını - Son Dakika

Yozgat'taki çatı yangını

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, salı gecesi bir binanın çatısında çıkan yangının elektrik kontağından kaynaklandığını söyledi.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, salı gecesi bir binanın çatısında çıkan yangının elektrik kontağından kaynaklandığını söyledi.

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Temmuz ayı belediye meclis toplantısında meclis üyeleri ve basın mensuplarına çıkan yangın hakkında bilgi veren Köse, binada asansör bağlantılarında çalışma yapıldığını anlatarak, "Yapılan çalışmadan yarım saat sonra yangın çıkmıştır. 23. 30'da itfaiye müdürlüğümüze yangın ihbarı gelmiş ve ekiplerimiz 3 dakikada 7 aracımızla olay yerinde yangını söndürmek için mücadele etmiştir." dedi.

Köse, havanın rüzgarlı olmasından dolayı yangının diğer binalara da sıçrayacağını düşünerek ilçe itfaiyelerinden yardım istediklerini kaydederek, "Destek veren tüm belediyelerimize teşekkür ediyorum. Yangın çatı içinde söndürülmüş hanelere bir zarar gelmemiştir. Can kaybımız yok." diye konuştu.

Yangın sonrası belediye ve AFAD ekiplerinin rapor tuttuğunu aktaran Köse, "Belediye olarak vatandaşların mağduriyetlerini hafifletmek adına, orada malzeme ve teknik destek vererek çatı ve diğer aksamların yapılmasını bina sakinlerine ifade ettik. İnşallah kısa sürede itfaiyemizi güçlü hale getirerek daha iyi hizmet vermek için elimizden gelen gayret ve çabayı göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Celal Köse, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 15:15 Kaynak: AA

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