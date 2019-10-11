Yozgat'taki DEAŞ operasyonu
1 saat önce
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:22 Kaynak: AA
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 2 zanlı, savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarıldı.
Zanlılar, nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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