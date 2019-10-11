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Yozgat'taki DEAŞ operasyonu

1 saat önce

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 2 zanlı, savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılar, nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yozgat'taki DEAŞ operasyonu

Yerköy, Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:22 Kaynak: AA
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