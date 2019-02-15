Yozgat'taki Fetö Operasyonunda 5 Tutuklama

ANKARA merkezli 76 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında, Yozgat'ta gözaltına alınan 9 eski komiser yardımcısından 5'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ANKARA merkezli 76 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında, Yozgat'ta gözaltına alınan 9 eski komiser yardımcısından 5'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 2010'daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı öncesi FETÖ/PDY üyelerinden soruları aldığı belirlenen bin 112 kişi hakkında, yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine Ankara merkezli 76 ilde operasyon başlatıldı. Yozgat'ta düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı. Komiser yardımcılığından ihraç edilen 9 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.S.Y., İ.D., İ.G., A.B. ve M.D., 'FETÖ üyesi olmak', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'kamu kurumu zararına nitelikli dolandırıcılık' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.Y., U.Y., İ.A. ve H.A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



- Yozgat

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Özhaseki, Kılıçdaroğlu'ndan Kazandığı Tazminatla Ankara'da Vatandaşlara Döner Dağıttı

Bakan Soylu'dan Tartışma Yaratacak Sözler: Ankara Büyükşehir'e, Kılıçdaroğlu'nun Adımını Attırmayın

Bolu-Ankara Yolunda 15 Araç Birbirine Girdi! Çok Sayıda Yaralı Var

16 Yaşındaki Kız, Tartıştığı Babasını Bıçaklayarak Öldürdü