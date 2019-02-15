Son Dakika Haberleri: Yozgat'taki Fetö Operasyonunda 5 Tutuklama

Yozgat'taki Fetö Operasyonunda 5 Tutuklama

1 saat önce

ANKARA merkezli 76 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında, Yozgat'ta gözaltına alınan 9 eski komiser yardımcısından 5'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yozgat'taki Fetö Operasyonunda 5 Tutuklama, System.String[]
ANKARA merkezli 76 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında, Yozgat'ta gözaltına alınan 9 eski komiser yardımcısından 5'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 2010'daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı öncesi FETÖ/PDY üyelerinden soruları aldığı belirlenen bin 112 kişi hakkında, yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine Ankara merkezli 76 ilde operasyon başlatıldı. Yozgat'ta düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı. Komiser yardımcılığından ihraç edilen 9 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.S.Y., İ.D., İ.G., A.B. ve M.D., 'FETÖ üyesi olmak', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'kamu kurumu zararına nitelikli dolandırıcılık' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.Y., U.Y., İ.A. ve H.A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

- Yozgat

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:41 Kaynak: DHA

Ankara, Yozgat, Güncel
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