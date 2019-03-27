Son Dakika Haberleri: Yozgat'taki Fetö/pdy Operasyonu

Yozgat'taki Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Yozgat merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan 3 muvazzaf tutuklandı.

Yozgat'taki Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Yozgat merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan 3 muvazzaf tutuklandı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik Yozgat merkezli Amasya, Diyarbakır ve Hakkari'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan muvazzaf askerler M.Ş, M.A.Y. ve G.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:03 Kaynak: AA

Yozgat, Güncel
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