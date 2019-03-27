Yozgat'taki Fetö/pdy Operasyonu
1 saat önce
Yozgat merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan 3 muvazzaf tutuklandı.
Yozgat
merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan 3 muvazzaf tutuklandı.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik Yozgat merkezli Amasya
, Diyarbakır
ve Hakkari
'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan muvazzaf askerler M.Ş, M.A.Y. ve G.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:03 Kaynak: AA
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