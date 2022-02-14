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Son dakika haber... "Görevi Kötüye Kullanma ve Rüşvet" operasyonunda 7 tutuklu - Son Dakika

Son dakika haber... "Görevi Kötüye Kullanma ve Rüşvet" operasyonunda 7 tutuklu

14.02.2022 10:23
Son dakika haber... "Görevi Kötüye Kullanma ve Rüşvet" operasyonunda 7 tutuklu

Son dakika haberler: Yozgat merkezli 13 ilde eş zamanlı düzenlenen "Görevi Kötüye Kullanma ve Rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 61 şüpheliden 7'si tutuklandı, 19'u adli kontrol şartı olmak üzere 54 kişi serbest bırakıldı.

Yozgat merkezli 13 ilde eş zamanlı düzenlenen "Görevi Kötüye Kullanma ve Rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 61 şüpheliden 7'si tutuklandı, 19'u adli kontrol şartı olmak üzere 54 kişi serbest bırakıldı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Yozgat merkezli 13 ilde, alkollü araç kullanmaktan sürücü belgelerine el konulan kişilerin trafik tescil işlemlerinde usulsüzlük yapılarak belgelerinin zamanından önce geri verildiği iddiası üzerine 'Silgeç' adlı 'Görevi kötüye kullanma ve rüşvet' operasyonu yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan 61 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken 19'u adli kontrol şartıyla olmak üzere 54'ü serbest bırakıldı. - YOZGAT

Son dakika haber... Görevi Kötüye Kullanma ve Rüşvet operasyonunda 7 tutuklu
Son dakika haber... Görevi Kötüye Kullanma ve Rüşvet operasyonunda 7 tutuklu

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Rüşvet, Yozgat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... 'Görevi Kötüye Kullanma ve Rüşvet' operasyonunda 7 tutuklu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... "Görevi Kötüye Kullanma ve Rüşvet" operasyonunda 7 tutuklu - Son Dakika
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