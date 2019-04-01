Son Dakika Haberleri: Yozgat'taki Muhtarlık Seçimi Kavgası - Yaşamını Yitiren Erdem Türk Toprağa Verildi

Yozgat'taki Muhtarlık Seçimi Kavgası - Yaşamını Yitiren Erdem Türk Toprağa Verildi

45 dakika önce

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde, muhtar adaylarının yakınları arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 18 yaşındaki Erdem Türk'ün cenazesi defnedildi.

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde, muhtar adaylarının yakınları arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 18 yaşındaki Erdem Türk'ün cenazesi defnedildi.

Türk'ün Yozgat Adli Tıp Kurumundan alınan cenazesi, Şefaatli ilçesine bağlı Küçükincirli köyüne getirildi.

Türk'ün cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Türk'ün ailesi, yakınları ve köylüler katıldı.

Dünkü seçimlerde iki muhtar adayının yarıştığı Küçükincirli köyünde adayların yakınları arasında kavga çıkmış, tarafları ayırmaya çalışan Türk, B.Ş'nin (28) silahından çıkan kurşunla ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kavgada, muhtar adayı Şahin Yalçın kolundan yaralanmış, B.Ş. de arbede sırasında kendisini bacağından yaralamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:12 Kaynak: AA

Şefaatli, Yozgat, Güncel
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