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Yozgat'taki silahlı kavgaya karışan 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Yozgat'taki silahlı kavgaya karışan 6 zanlı tutuklandı

15.02.2022 15:23
Yozgat'taki silahlı kavgaya karışan 6 zanlı tutuklandı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, 2 aile arasında çıkan silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla 6 şüpheli tutuklandı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, 2 aile arasında çıkan silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla 6 şüpheli tutuklandı.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde 2 aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Çetin Ç, Nurettin Ç, Erol Ç, Mustafa D, Çınar D. ve Yusuf D. tutuklandı. Zanlılardan Türkan Ç. ev hapsi cezasına çarptırıldı, Kemal Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde 12 Şubat'ta iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralanmıştı. Kavgayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınmış, daha sonra sayı 8'e yükselmişti.

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Yozgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yozgat'taki silahlı kavgaya karışan 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yozgat'taki silahlı kavgaya karışan 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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