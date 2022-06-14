Cenaze törenine, kazada ölenlerin aileleri ve akrabalarının yanı sıra Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan , Kabataş Belediye Başkanı Yakup Yılmaz , bazı siyasi partilerin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Yozgat'taki trafik kazasında ölen 3 kuzen Ordu'da toprağa verildi - Son Dakika

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