Yozgat'taki Voleybol Müsabakalarına Kayseri Damgası
2 saat önce
14-16 Aralık 2018 tarihleri arasında Yozgat'ta düzenlenen Analig İç Anadolu Bölgesi Grup müsabakalarına Kayseri takımları damgasını vurdu.
14-16 Aralık
2018 tarihleri arasında Yozgat
'ta düzenlenen Analig İç Anadolu Bölgesi
Grup müsabakalarına Kayseri
takımları damgasını vurdu.
Anadolu Yıldızlar Ligi İç Anadolu Bölgesi Grup müsabakalarında mücadele eden bayan ve erkek voleybol
takımları başarılarıyla göz doldurdu.
Bayan takımı, Niğde
, Kırıkkale
ve Ankara
ile erkek takımı ise Ankara, Konya
ve Yozgat takımlarını yaptığı maçlarda set vermeden 3-0'lık skorla yenerek gruplarını lider tamamladı ve çeyrek finale yükseldi.
Takımlar, 15-17 Şubat 2019 tarihleri arasında Kayseri'nin ev sahipliğinde yapılacak olan İç Anadolu ve Akdeniz
Bölge illerinin katılacağı Çeyrek Final müsabakalarında mücadele edecekler.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, bayan ve erkek takımları tebrik ederek, katılacakları çeyrek final müsabakalarında başarılar diledi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:43 Kaynak: İHA
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