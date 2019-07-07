Son Dakika Haberleri: Yozgat'tan Ankara'ya gelin almaya tır ile gittiler
Son Dakika Güncel Haber

Yozgat'tan Ankara'ya gelin almaya tır ile gittiler

1 saat önce

Yozgat-Ankara arası tır şoförlüğü yapan Celal Çetin, oğlunun düğün töreninde ağır vasıta aracını 'gelin arabası' olarak kullandı.

Yozgat'tan Ankara'ya gelin almaya tır ile gittiler, System.String[]
Yozgat- Ankara arası tır şoförlüğü yapan Celal Çetin, oğlunun düğün töreninde ağır vasıta aracını 'gelin arabası' olarak kullandı.

Dorsesi çıkarılıp Türk bayrakları ve renkli şeritlerle süslenerek gelin arabası yapılan tırın direksiyonuna geçen baba Celal Çetin, Yozgat'tan Ankara'ya gelin almak için geldi. Çetin, konvoy eşliğinde oğlu Kemalcan Çetin ile Ankara'nın Aydınlık Evler Caddesi'nde oturan gelini Gizem Arslan'ın baba evine geldi.

Dua ve tekbirler eşliğinde baba evinden uğurlanan gelin, süslenen tıra bindi. Konvoyla yapılan mahalle turunun ardından ise gelin ve damat düğünün yapılacağı salona gitti. Oldukça ilgi çeken ve ilk defa gelin arabası gibi süslenmiş tır gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla o anları kaydetti.

Bu mutlu günlerini ilgi çeken süslü bir tır ile taçlandıran genç çift, duygu ve düşüncelerini anlattı. Kemalcan Çetin, "Sürpriz yapmak istedik, değişiklik olsun istedik. Herkes normal arabaları düğün aracı yapıyor biz de tırı gelin arabası yaptık" dedi. Gelin Gizem Arslan ise kendisine büyük bir sürpriz olduğunu söyleyerek, "Evden çıktım tır gelin arabası olmuş. Çok güzel olmuş çok şaşırdım. Mutluyum" ifadelerini kullandı. - YOZGAT
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 10:05 Kaynak: İHA
Ankara, Yozgat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş'ın talimatıyla Ankara'da BELKO Vitamin Büfeleri yeniden hizmete girdi Bahçesinde baktığı kedilerin sesine uyanıp, yanmaktan kurtuldu SETA'nın medya raporuna bir tepki de HDP'den: Gazetecileri hedef göstermek suçtur Son dakika! Kandil'de ilk defa üst düzey bir PKK'lı etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 12:02:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yozgat'tan Ankara'ya gelin almaya tır ile gittiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]