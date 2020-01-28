Yozgat'tan Elazığ'daki depremzedelere yardım - Son Dakika
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Yozgat'tan Elazığ'daki depremzedelere yardım

6 saat önce

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Ticaret Borsası, Elazığ'daki depremzedelere kuru gıda ve su gönderdi.

Yozgat'tan Elazığ'daki depremzedelere yardım, System.String[]

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Ticaret Borsası, Elazığ'daki depremzedelere kuru gıda ve su gönderdi.

TSO Başkanı Sinan Çelik, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda gazetecilere yaptığı açıklamada, Elazığ ve Malatya valiliklerinde oluşturulan koordinasyon merkezinden aldıkları ihtiyaç listesine göre su ve kuru gıdan oluşan yardım malzemesi hazırladıklarını söyledi.

Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli de depremzedeler için pirinç, makarna, nohut, bulgur gibi kuru gıda hazırladıklarını ifade ederek, "Allah ülkemize böyle bir felaket yaşatmasın. Depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından yardım malzemesi yüklü kamyon yola çıktı.

Yozgat, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:06 Kaynak: AA
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