Yozgat'tan sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya iş makinesi ve personel desteği - Son Dakika

Yozgat'tan sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya iş makineleri ve personel gönderildi.
Valilik sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İl Özel İdaresi bünyesindeki 2 damperli kamyon, 1 ekskavatör, 2 lastikli yükleyici, 1 vidanjör, 2 treyler, 2 öncü araç ve 9 personelin Kastamonu'daki sel bölgesine gönderildiği belirtildi.
Açıklamada, "Sel felaketinden etkilenen Kastamonu Bozkurt'a yardım için İl Özel İdaresi ekiplerimiz yola çıktı. Yaraları birlikte saracağız." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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