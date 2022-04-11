Yozgat Valiliği, her gün bir ilçede iftar sofrası kuracak - Son Dakika
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Yozgat Valiliği, her gün bir ilçede iftar sofrası kuracak

11.04.2022 14:59
Yozgat Valiliği, her gün bir ilçede iftar sofrası kuracak

Yozgat Valiliği, "iftar buluşmaları" ismiyle il merkezi ve 13 ilçede birer gün iftar sofrası kuracak.

Yozgat Valiliği, "iftar buluşmaları" ismiyle il merkezi ve 13 ilçede birer gün iftar sofrası kuracak.

Vali Ziya Polat, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan bereketini yaşamak için her akşam bir yerde iftar ve sahur yaptıklarını, bunu ilçelere de yaymak istediklerini söyledi.

İl merkezi ve 3 ilçede, valilik, kaymakamlık ve belediyelerle ortaklaşa vatandaşa iftar vereceklerini belirten Polat, "Bu akşam Aydıncık ilçemiz ile başlıyoruz, bereketli olsun Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin." dedi.

Polat, Yozgat'ın ramazan ayını bereketli geçirdiğini düşündüğünü aktararak, "Hemşehrilerimiz sağ olsun destek çıkıyor, vakfımız aracılığıyla ihtilaç sahibi insanlara dağıtılacak gıda konusunda bize destek oldular. İstanbul'dan bir hayırsever iş adamımız 1500 koli gönderdi. Bir deneğimiz 250 koli gönderdi. Çamlıbel Elektrik destek verdi. Ayın 16'sında yetim, öksüz kardeşlerimize iftar vereceğiz." diye konuştu.

Zimem defteri (Veresiye defteri) uygulamasının devam ettiğini aktaran Polat, hayırseverlerden bu konuda destek beklediklerini ifade etti.

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Ziya Polat, Yozgat, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yozgat Valiliği, her gün bir ilçede iftar sofrası kuracak - Son Dakika


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