Yozgat Valiliğinden mezun öğrenciler için "Okulum kütüphanem" projesi - Son Dakika

Yozgat Valiliği, üniversiteye hazırlanan ortaöğretim mezunu öğrenciler için "Okulum kütüphanem" projesi başlattı.

Yozgat Valisi Ziya Polat, yaptığı yazılı açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Okulum kütüphanem" projesi kapsamında il genelindeki ortaöğretim okullarının en az bir sınıfında otraöğretimden mezun olmuş öğrenciler için ders çalışma sınıfının planlandığı bildirildi.

Açıklamasında mezun olan ve sınavlara hazırlanan öğrencilerin daha verimli bir şekilde hazırlıklarını yapmaları açısından proje başlattıklarını anlatan Polat, "Proje kapsamında hazırlanan etüt sınıflarında çalışmaya gelen öğrencilerimiz, okulların kütüphanelerinden de faydalanabileceklerdir. Mezun öğrencilerimiz, 29 Eylül'den itibaren 08.30-17.00 saatleri arasında ders çalışabilecek." ifadelerini kullandı.

Yapılan çalışmaların okul müdürlerinin gözetiminde olacağını öğrencilere ayrıca gerekli rehberlik hizmetleri sağlanacağını aktaran Polat, "Ayrıca mezun öğrencilerimiz müracaat etmeleri durumunda, onlara yönelik destekleme ve yetiştirme kursları açılacaktır." açıklamasını yaptı.