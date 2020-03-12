Yozgat Valiliğine akülü engelli araç şarj istasyonu kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yozgat Valiliğine akülü engelli araç şarj istasyonu kuruldu - Son Dakika

Yozgat Valiliğine akülü engelli araç şarj istasyonu kuruldu

7 saat önce

CK Enerji Çamlıbel Elektrik, Yozgat Valiliğine akülü engelli araç şarj istasyonu kurdu.

Yozgat Valiliğine akülü engelli araç şarj istasyonu kuruldu, System.String[]

CK Enerji Çamlıbel Elektrik, Yozgat Valiliğine akülü engelli araç şarj istasyonu kurdu.

CK Enerji Çamlıbel Elektrik, "Hayatı Aydınlat Projesi" kapsamında engelli vatandaşların hayatın içinde yer almasına destek olmak amacıyla Yozgat Valiliğine akülü engelli araç şarj istasyonu kurdu.

Yozgat Valisi Kadir Çakır, valilik binasıda yer alan istasyonda engelli vatandaşlara, akülü araçlarını ücretsiz şarj etme imkanı sağlayan CK Enerji Çamlıbel Elektrik yetkililerine teşekkür etti.

CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin, Hayatı Aydınlat Projesi kapsamında engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak adımlar atma gayreti içinde olduklarını belirtti.

Tekin, "Kentin en işlek noktalarına şarj istasyonları kurarak engelli vatandaşlarımızın rahatça dışarıya çıkmalarına destek olmaya çalışıyoruz. Sivas ve Tokat'tan sonra Yozgat'ta valilik binası içine kurduğumuz istasyonumuzun açılışını yapıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sayın Valimize bugüne kadar bize verdiği destek için teşekkür ediyorum. İstasyonumuzun ilimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Çamlıbel, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacak
Türkiye'deki ilk pozitif vaka sonrası koronavirüs test kriterleri değişti: Daha çok kişiye uygulanacak Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi KKTC'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildi

Son Dakika Haberleri
20:27 Beyoğlu'nda metruk ahşap binanın duvarı yıkıldı
20:27 Afganistan Hükümeti, Tutuklu Bin 500 Taliban Üyesini Serbest Bırakıyor- Taliban, Sayının 5 Bine...
20:26 Trabzon'da koronavirüs önlemi, Ordu'da "fırsatçılık" denetimi
20:25 - Senegal Havalimanında Korona Virüsü Önlemleri Arttırılıyor
20:25 YÖK'ten üniversiteler için korona virüs açıklaması

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 20:29:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yozgat Valiliğine akülü engelli araç şarj istasyonu kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]