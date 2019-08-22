Yozgat Valisi Çakır'dan eğitim toplantısı

Yozgat Valisi Kadir Çakır, yeni eğitim öğretim yılı öncesi, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları ile toplantı yaptı.

Valilik konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Çakır, çocukların eğitimini en iyi şekilde tamamlamasını sağlamak için herkese iş düştüğünü söyledi.

Yozgat'ın eğitimde geçen dönem bir sıçrama yaptığını 50. sıradan 31. sıraya geldiğini anlatan Çakır, "Bu elbette yeterli değil. Önümüzdeki dönemlerde havaalanı ve hızlı trenle Yozgat bir ivme kazanacak. Bizim de eğitim konusunda gerekli hazırlıklarımızı yapmamız lazım. Öğretmenlerimizin, okul müdürlerimiz ve öğrencilerin gözünde farklı bir yeri var. Davranışlarımızla, giyim kuşamımızla çocuklara örnek olmamız lazım." dedi.



Çakır, gelişmiş ülkelerin birçoğunda genç nüfus olmadığına dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim avantajımız genç nüfusumuzun olması. Bunu iyi işlememiz lazım. İyi işleyemezsek bu bizim aleyhimize döner. İnşallah birlik beraberlik içerisinde 2019-2020 eğitim öğretim yılına başlar ve sorunsuz bir şekilde tamamlarız. Öğrencilerimizin kişiliklerini kazanmasında, taleplerin değerlendirilmesinde onlara açık olmamız lazım. Ahlaklı, güzel, seviyeli nesillerin oluşmasında hepimize çok büyük iş düşüyor. Bir başarı olursa hepimizin başarısı, başarısızlık olursa da hepimizin başarısızlığı olacak. Birbirimizi dışlamadan, ötekileştirmeden, sorunları halının altına süpürmeden, karşılıklı olarak bir şeyler yapmak zorundayız."