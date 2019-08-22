Son Dakika Haberleri: Yozgat Valisi Çakır'dan eğitim toplantısı
Son Dakika Güncel Haber

Yozgat Valisi Çakır'dan eğitim toplantısı

4 dakika önce

Yozgat Valisi Kadir Çakır, yeni eğitim öğretim yılı öncesi, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları ile toplantı yaptı.

Yozgat Valisi Çakır'dan eğitim toplantısı, System.String[]

Yozgat Valisi Kadir Çakır, yeni eğitim öğretim yılı öncesi, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları ile toplantı yaptı.

Valilik konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Çakır, çocukların eğitimini en iyi şekilde tamamlamasını sağlamak için herkese iş düştüğünü söyledi.

Yozgat'ın eğitimde geçen dönem bir sıçrama yaptığını 50. sıradan 31. sıraya geldiğini anlatan Çakır, "Bu elbette yeterli değil. Önümüzdeki dönemlerde havaalanı ve hızlı trenle Yozgat bir ivme kazanacak. Bizim de eğitim konusunda gerekli hazırlıklarımızı yapmamız lazım. Öğretmenlerimizin, okul müdürlerimiz ve öğrencilerin gözünde farklı bir yeri var. Davranışlarımızla, giyim kuşamımızla çocuklara örnek olmamız lazım." dedi.


Çakır, gelişmiş ülkelerin birçoğunda genç nüfus olmadığına dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim avantajımız genç nüfusumuzun olması. Bunu iyi işlememiz lazım. İyi işleyemezsek bu bizim aleyhimize döner. İnşallah birlik beraberlik içerisinde 2019-2020 eğitim öğretim yılına başlar ve sorunsuz bir şekilde tamamlarız. Öğrencilerimizin kişiliklerini kazanmasında, taleplerin değerlendirilmesinde onlara açık olmamız lazım. Ahlaklı, güzel, seviyeli nesillerin oluşmasında hepimize çok büyük iş düşüyor. Bir başarı olursa hepimizin başarısı, başarısızlık olursa da hepimizin başarısızlığı olacak. Birbirimizi dışlamadan, ötekileştirmeden, sorunları halının altına süpürmeden, karşılıklı olarak bir şeyler yapmak zorundayız."

Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hasta taşıyan ambulans takla attı: 4 yaralı
Son dakika! Soylu'dan, HDP'li başkanların "Biz seçilmişiz" sözlerine yanıt: Demokrasi bir truva atı değildir Atatürk Orman Çiftliği arazisi için yürütmeyi durdurma kararı verildi Altında yükseliş devam ediyor! İşte güncel fiyatlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 11:22:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yozgat Valisi Çakır'dan eğitim toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]