Yozgat Valisi Çakır'dan video konferans ile değerlendirme toplantısı - Son Dakika

Yozgat Valisi Kadir Çakır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında video konferansla değerlendirme toplantısı yaptı.

Vali Çakır, il ve ilçelerde görev yapan emniyet müdürleri, jandarma komutanları, il sağlık müdürü ve hastane başhekimleri ile ayrı ayrı video konfernas ile toplantı yaparak alınan tedbirler hakkında bilgi alıp değerlendirmede bulundu.

Yayımlanan genelgelere hassasiyetle uyulmasını isteyen Çakır, gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerekse İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgelere hassasiyetle uyulmasını istedi.

Çakır, bu süreçte mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan tüm görevlilere teşekkür ederek, vatandaşlardan evlerinde kalmalarını istedi.