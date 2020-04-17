Yozgat Valisi Çakır'dan video konferans ile basın toplantısı - Son Dakika
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Yozgat Valisi Çakır'dan video konferans ile basın toplantısı

6 saat önce

Yozgat Valisi Kadir Çakır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında video konferans ile basın toplantısı düzenleyerek kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yozgat Valisi Çakır'dan video konferans ile basın toplantısı, System.String[]

Yozgat Valisi Kadir Çakır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında video konferans ile basın toplantısı düzenleyerek kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Çakır, özellikle sosyal medyada çok sayıda insanın hiçbir kaide kural olmadan basın mensubu gibi çalıştığını, onun da çok yanlış ve kirli bilgiye neden olduğunu söyledi.

Doğru bilgilin aktarılması yönünde basın mensuplarına büyük görevler düştüğünü anlatan Çakır, Yozgat'ta koronavirüs nedeniyle 2 köyün karantina altında olduğunu belirti.

Koronavirüs vakaları hakkında sayı vermeyen Çakır, "Rakamlar günlük düzenli olarak Sağlık Bakanlığımıza bildirilmektedir. En büyük risk, rehavettir. Bizim durumumuz iyi dersek felaket olur. Ortalamalara göre Yozgat'ın durumu iyi diye rehavete kapılmamamız lazım. Hastanelerimizin durumu iyi, yatan hasta olarak ülke ortalamasının altındayız." dedi.

Çakır, bu süreçte devlet vatandaş işbirliğinin çok önemli olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın da çok dikkatli ve temkinli olması gerekiyor. Bu süreç sadece kendimizi ilgilendiren, değil bütün topumu ilgilendiren bir süreçtir. Bu nedenle herkesin kurallara uyması gerekiyor. 112 çağrı merkezi ve Vefa Sosyal Destek Grubuna 24 bin 539 çağrı gelmiştir. Bunların 12 bin 811'i bilgi alma amaçlı, 2 bin 117 kişi gıda talebinde bulunmuş bin 694 kişi sağlık hizmetlerinden yararlanmak amacıyla aramış, 4 bin 902 kişi maaş çektirmek amacıyla, 45 kişi fatura yatırmış, 271 kişi seyahat izin talebinde bulunmuş, 2 bin 719 kişi ise emniyet ve jandarmaya birimlerine yönlendirilmiştir. Sosyal destek ödemeleri kapsamında 11 bin 111 kişiye biner lira ödeme yapılırken, 6 bin 539 kişi ye de önümüzdeki hafta içerisinde biner lira ödeme yapılacak."

İl genelinde 28 Mart'tan itibaren şehir giriş çıkışlarında 51 bin 416 araç içerisinde 91 bin 403 kişinin kontrol edilip ateşinin ölçüldüğünü aktaran Çakır, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kurallara uymayan 456 kişiye 537 bin 320 lira idari para cezası uygulandığını ifade etti.

Çakır, tarım işçilerinin kente gelmeye başladığını vurgulayarak şunları söyledi:

"İlimiz önemli bir tarım bölgesidir. Şu ana kadar il dışından 400 tarım işçi gelmiştir, bu rakamın 10 bine çıkmasını bekliyoruz. Tarım işçileri için de gerekli bütün tedbirleri alıyoruz. Yurt dışından gelecek olanlar için herhangi bir karantinaya gerek duyulması halinde KYK yurtlarımız hazır vaziyette bekletilmektedir."

Koronavirüs, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 02:50 Kaynak: AA

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