Son Dakika Haberleri: Yozgat Valisi Çakır "Halk Günü Toplantısı"Na Katıldı

Yozgat Valisi Çakır "Halk Günü Toplantısı"Na Katıldı

1 saat önce

Yozgat Valisi Kadir Çakır, "Halk Günü Toplantısı" düzenledi.

Yozgat Valisi Çakır
Yozgat Valisi Kadir Çakır, "Halk Günü Toplantısı" düzenledi.

Çakır, Valilik Konferans Salonundaki toplantıda, vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dinledi.

Vatandaşlarla görüşen Çakır, özellikle iş, sağlık ve bireysel ekonomik sıkıntılarına destek isteyen vatandaşların sorunlarının çözümü konusunda kurum müdürlerine talimat verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:09 Kaynak: AA

Yozgat, Güncel
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