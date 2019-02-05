Yozgat Valisi Çakır "Halk Günü Toplantısı"Na Katıldı
1 saat önce
Yozgat Valisi Kadir Çakır, "Halk Günü Toplantısı" düzenledi.
Yozgat Valisi Kadir Çakır, "Halk Günü Toplantısı" düzenledi.
Çakır, Valilik Konferans Salonundaki toplantıda, vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dinledi.
Vatandaşlarla görüşen Çakır, özellikle iş, sağlık ve bireysel ekonomik sıkıntılarına destek isteyen vatandaşların sorunlarının çözümü konusunda kurum müdürlerine talimat verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:09 Kaynak: AA
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