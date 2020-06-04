Yozgat Valisi Çakır, hızlı tren ve havalimanı inşaatlarında incelemede bulundu - Son Dakika

Yozgat Valisi Kadir Çakır, inşaatı süren Yozgat Havalimanı ve Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi Yerköy şantiyesinde incelemede bulundu.

Çakır, havalimanı inşaatında şantiye şefi Cevdet Özcan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Özcan, havalimanı inşaatında çalışmaların sürdüğünü dolgu malzemelerinin serildiğini söyledi.

Daha sonra Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi Yerköy şantiyesine geçen Çakır, proje müdürü Mehmet Başer'den projenin son durumunu öğrendi.

İncelemelerinin ardından açıklama yapan Çakır, hem havalimanı hem de hızlı tren projesinin Yozgat'n en önemli gündemlerinden biri olduğunu söyledi.

Çakır, her iki projenin de inşaatlarının hızlı bir şekilde devam ettiğini, projelerin tamamlanmasıyla birlikte Yozgat'a önemli katkılar sunacağını kaydetti.