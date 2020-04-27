Yozgat Valisi Çakır, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle toplantı yaptı. - Son Dakika

Yozgat Valisi Kadir Çakır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ile video konferansla toplantı yaptı.

Toplantıda, koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Çakır, STK'ların sorunlarını da dinledi.

Bu süreci en hafif şekilde atlatılması için yayımlanan genelge ve yasaklara harfiyen riayet edilmesi gerektiğini belirten Çakır, vatandaşlara evde kalmaları konusunda çağrıda bulunarak, sürece katkısı olan ve emeği geçen herkese teşekkür etti.