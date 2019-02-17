Son Dakika Haberleri: Yozgat Valisi Çakır Sorgun'u Ziyaret Etti

Yozgat Valisi Çakır Sorgun'u Ziyaret Etti

46 dakika önce

Yozgat Valisi Kadir Çakır, Sorgun ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Yozgat Valisi Çakır Sorgun'u Ziyaret Etti, System.String[]
Yozgat Valisi Kadir Çakır, Sorgun ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Sorgun Kaymakamlığını ziyaret eden Çakır, Kaymakam Mustafa Altıpınar ve Belediye Başkanı Murat Gürbüz'den ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çakır, daha sonra Şehit Hamza Uludağ Anaokulu'na geçerek, öğrencilerle sohbet etti.

Sorgun Halk Eğitim Merkezi'ni de ziyaret eden Çakır, kurslar ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Çakır, ilçede jeotermal enerjiyle domates üretimi yapılan serayı da inceledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:39 Kaynak: AA

Kadir Çakır, Yozgat, Sorgun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör Örgütüne Ağır Darbe! 735 Şüpheli Gözaltında Erdoğan'ın Duyurduğu Muhtaç Ailelere Elektrik Tüketim Desteğinin Haftaya Başlaması Bekleniyor

Süleyman Soylu'dan HDP Eşbaşkanı Sezai Temelli'ye: Suratında Meymenet Yok Dilenerek Topladıkları Parayla 3 Araba Aldılar, Noterde Kameralara Yakalandılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 16:25:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yozgat Valisi Çakır Sorgun'u Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]