Son Dakika Haberleri: Yozgat Valisi Kadir Çakır, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son Dakika Güncel Yozgat Valisi Kadir Çakır, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Yozgat Valisi Kadir Çakır, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Yozgat Valisi Kadir Çakır, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yozgat Valisi Kadir Çakır, AA'nın

Yozgat Valisi Kadir Çakır, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.


AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Çakır, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Ozan Efeoğlu'nun "Kirpi yavrusu", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli çalışmasına oy verdi.

Çakır, AA'nın düzenlediği güzel bir etkinliğe dahil olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

AA'nın Türkiye'nin bir numaralı ajansı, dünyanın da sayılı ajanslarından biri olduğunu aktaran Çakır, "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da oylarımı kullandım. 3 kategorideki en beğendiğim fotoğrafları oyladım. İnşallah benim oyladığım fotoğraflar en çok oylanan fotoğraf çıkar, bu da beni ayrıca memnun eder. Anadolu Ajansına çok teşekkür ediyor, dünya ve Türkiye ile ilgili güzel haberler paylaşmanızı diliyorum." dedi.

Mustafa Yalçın, Anadolu Ajansı, Behçet Alkan, Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:10 Kaynak: AA
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