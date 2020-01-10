Yozgat Valisi Kadir Çakır gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika
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Yozgat Valisi Kadir Çakır gazetecilerle bir araya geldi

6 saat önce

Yozgat Valisi Kadir Çakır, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Yozgat Valisi Kadir Çakır gazetecilerle bir araya geldi, System.String[]

Yozgat Valisi Kadir Çakır, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri'nde gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Çakır, gazeteciliğin çok önemli bir meslek olduğunu söyledi.

Yozgat'ta basın mensuplarının özveriyle çalıştığını vurgulayan Çakır, "Sizler karda, kışta, soğukta, sıcakta emeğini esirgemeden görevinizi yapan insanlarsınız. Sizler, bir anlamda bizim elimiz, ayağımız, kulağımızsınız." dedi.

Çakır, eleştirilere her zaman açık olduğunu belirterek, "Hepimizin yapıcı olması lazım. Sonuçta idare dediğimiz şey birkaç kişinin yapacağı şey değil. Bu ne kadar geniş kitlelere yayılırsa o kadar sorun çözümlü odaklı olur. Bunlarda en etkin kesimlerden biri de sizlersiniz. Tabi sadece eleştirerek değil çözüm getirerek de bazen bu sorumluluğu almanız lazım." diye konuştu.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:28 Kaynak: AA
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