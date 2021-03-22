Yozgat Valisi Polat, Alparslan Türkeş Huzurevi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Yozgat Valisi Polat, Alparslan Türkeş Huzurevi'ni ziyaret etti
22.03.2021 18:11
Yozgat Valisi Ziya Polat ve eşi Pınar Filiz Polat, "Yaşlılar Haftası" dolayısıyla Alparslan Türkeş Huzurevi'nde kalan yaşlıları ziyaret etti.
Yozgat Valisi Ziya Polat ve eşi Pınar Filiz Polat, "Yaşlılar Haftası" dolayısıyla Alparslan Türkeş Huzurevi'nde kalan yaşlıları ziyaret etti.
Yaşlılara karanfil veren ve bir süre süre sohbet eden Polat, bu haftanın ulu çınarların haftası olduğunu söyledi.
Polat, yaşlıların hayat tecrübelerinden her zaman yararlanacaklarını ifade ederek, "Sizler bizim her daim başımızın tacısınız. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin." dedi.
Huzurevinde barınan yaşlılar da ziyaretlerinden dolayı Vali Polat ve eşine teşekkür etti.
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