Yozgat Valisi Polat, Çekerek ilçesini ziyaret etti - Son Dakika
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Yozgat Valisi Polat, Çekerek ilçesini ziyaret etti

25.02.2022 16:46
Yozgat Valisi Polat, Çekerek ilçesini ziyaret etti

Yozgat Valisi Ziya Polat, Çekerek ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Yozgat Valisi Ziya Polat, Çekerek ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Çekerek Kaymakamlığında yapılan toplantıda, muhtarların sorun ve taleplerini dinleyen Vali Polat, daha önceki toplantılarda belirtilen sorunların çözümü konusunda da ilgili kurum müdürlerinden bilgi aldı.

Polat, daha sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın destekleriyle Çekerek Irmağı'nda yapılan, Türkiye ve Avrupa şampiyonalarının yapılabileceği rafting ve su sporları parkuru inşaatında incelemede bulundu.

Rafting parkurundaki çalışmalar hakkında Vali Polat'a bilgi veren Çekerek Belediye Başkanı Eyyup Çakır, parkurun haziran ayında tamamlanacağını söyledi.

Çekerek Akbay İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerin dersine katılan Polat, öğrencilere kitap okumalarını tavsiye etti.

Ziyaretlerinde Vali Polat'a Çekerek Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel de eşlik etti.

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Proje çalışmaları sürüyor, yaşam merkezi olacak Proje çalışmaları sürüyor, yaşam merkezi olacak Prof. Dr. Hamdi Temel, öğrencilere plastiğin zararlarını anlattı Prof. Dr. Hamdi Temel, öğrencilere plastiğin zararlarını anlattı

Ziya Polat, Rafting, Çekerek, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yozgat Valisi Polat, Çekerek ilçesini ziyaret etti - Son Dakika


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