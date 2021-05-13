Yozgat Valisi Polat, görevi başındaki sağlık ve güvenlik güçlerini ziyaret etti - Son Dakika

Yozgat Valisi Polat, görevi başındaki sağlık ve güvenlik güçlerini ziyaret etti

13.05.2021 16:23
Yozgat Valisi Polat, görevi başındaki sağlık ve güvenlik güçlerini ziyaret etti, System.String[]

Yozgat Valisi Ziya Polat, Ramazan Bayramı'nda görevi başında bulunan, sağlık ve güvenlik görevlilerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Yozgat Valisi Ziya Polat, Ramazan Bayramı'nda görevi başında bulunan, sağlık ve güvenlik görevlilerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Vali Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ile filyasyon ekibi, sağlık çalışanları, emniyet ve jandarma personelini ziyaret etti.

Uygulama noktalarında polis ve jandarmanın denetimlerine katılan Polat, durdurulan araçların sürücülerine çikolata ikram ederek bayramlarını kutladı ve izin belgelerini kontrol etti.

Polat, Yozgat Şehir Hastanesi ziyaretinin ardından AA muhabirine, hüzünlü bir bayram yaşandığını, İsrail'in Gazze'de Mescid-i Aksa'da Filistinli Müslümanlara saldırıda bulunduğunu söyledi.

Tam kapanma döneminde kurallara riayet eden vatandaşlara teşekkür eden Polat, "Bu dönemi milletimiz evinde geçirirken, sahada onlar için çalışan arkadaşları ziyaret ediyoruz. Şu an Türkiye'nin ilk şehir hastanesindeki çalışanlarımızı ziyaret ettik. Tüm sağlık çalışanlarımıza tüm milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Vatandaşlarımızdan şunu rica ediyoruz, bu bayram salgından dolayı birbirimize sarılamıyoruz kucaklaşamıyoruz. Tedbirlere uyduğumuz sürece vaka sayılarımız düşüyor. Ancak sayıların düşmesi bizi rehavete kaptırmamalı. Biraz rehavete kapılınca sayıların yükseldiğini görüyoruz." dedi.

Polat, sağlık altyapısı açısından Yozgat'ta bir sıkıntı bulunmadığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Allah devletimize zeval vermesin. Türkiye'nin ilk şehir hastanesi Yozgat'a yapıldı. İnsan kaynağımız çok iyi . Bir yılı aşkın süredir mücadele ediyoruz, ilimizde bir kovid hastamıza 'yerimiz yok' demedik. Bu yatırımların Yozgat'a kazandırılmasında emir veren destek olan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm bakanlarımıza ve emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. İnşallah tam kapanmanın ardından sayılarımız düşer ilerleyen zamanlarda birbirimizle kucaklaşırız. Tüm Yozgatlı hemşehrilerimin, Türk milletinin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yozgat Valisi Polat, görevi başındaki sağlık ve güvenlik güçlerini ziyaret etti - Son Dakika


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