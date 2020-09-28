Yozgat Valisi Polat, halk kütüphanesini ziyaret etti - Son Dakika

Yozgat Valisi Ziya Polat, İl Halk Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Kurum yetkililerinden bilgi alan Polat, kütüphanede ders çalışan öğrencilerle sohbet ederek, kütüphanenin daha iyi hizmet vermesi için taleplerini dinledi.

Polat, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarılarda bulunarak, öğrencilerden hem kütüphanede hem de dışarıda maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.