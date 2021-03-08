Yozgat Valisi Polat, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika

Yozgat Valisi Ziya Polat, valilik binasında görev yapan kadın personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı, karanfil verdi.

Kurumları tek tek gezen Vali Polat, kadın personele Kadın Acil Destek Uygulamasını (KADES) telefonlarına yüklemelerini istedi.

Polat, gazetecilere, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, valilik koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce kadınlara "KADES", "Uyuma", HAYDİ" ve "En İyi Narkotik Polisi, Anne" gibi konularda bilgilendirme yapıldığını söyledi.

Kadına şiddete karşı herkesin mücadele vermesi gerektiğini ifade eden Polat, "Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun dediği gibi bir rakam bile bizim için çok büyük, bir rakam bir can demektir, amacımız sıfır can kaybıdır. Toplum olarak Müslüman Türk toplumu olarak bizim bunları konuşmamamız lazım, maalesef şiddete maruz kalan kadınlarımızı görüyoruz. Bu uğurda hep beraber mücadele etmek zorundayız. Umarım 2021 yılı kadına şiddetin sıfırlandığı bir yıl olur." dedi.

Polat, İçişleri Bakanlığının "En İyi Narkotik Polisi, Anne" projesi kapsamında vatandaşlardan ve annelerden, çocuklarına, evlerine ve sokaklarına sahip çıkmaları konusunda destek istediklerini anlatarak, "Kadınımızın dokunduğu her yer güzelleşir, bu uğurda annelerimizden yardım istedik. Evlatlarına sahip çıkmalarını hep beraber evlat olarak anne olarak vatandaş olarak uyuşturucu ile mücadele, kadına şiddetle mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de tekstil fabrikasında çalışan kadınların günün kutlayarak, onlara karanfil dağıttı.