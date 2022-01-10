Yozgat Valisi Polat, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika

Yozgat Valisi Ziya Polat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri'nde basın mensuplarıyla buluşan Polat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Gazetecilerin sorunlarını dinleyen Polat, aynı zamanda Yozgat'ta devam eden çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.

Polat, "10 Ocak hem Çalışan Gazeteciler hem de İdareciler Günü, sizin de bizim de günümüz kutlu olsun. Devlete ve millete hizmet etme yolunda görevler farklı olsa da amaç aynı. Sizin göreviniz devletimize, milletimize haberi en kısa sürede en doğru şekilde ulaştırmak, bu yolda emek sarf ediyorsunuz. Biz de bu devlete bu millete hizmet yolunda emek sarf ediyoruz. Hep birlikte Yozgat'a katma değer katacak çalışmalarda bir aradayız ve sahada beraber çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Tüm arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." dedi.