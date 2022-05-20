Yozgat Valisi Polat, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi - Son Dakika
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Yozgat Valisi Polat, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

20.05.2022 19:01
Yozgat Valisi Polat, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

Yozgat Valisi Ziya Polat ve İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı, merkez ilçeye bağlı köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Yozgat Valisi Ziya Polat ve İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı, merkez ilçeye bağlı köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda muhtarlar, köy ve mahallerindeki sorunları dile getirirken, sorunların çözümü için Vali Polat ve ilgili kurum müdürleri talepleri not aldı.

Toplantı sonunda konuşan Polat, il özel idaresinin geçen yıla göre iyi durumda olduğunu söyledi.

Polat, özellikle köy yolları ve köy içi beton parke yapımı için çalışma yaptıklarını belirterek, "Bu yıl parke ve beton santralimizi en kısa zamanda yapıp kendi ürünümüzü kendimiz üretmeye başlayacağız. Köy yolları sık sık bozulduğu için birinci ve ikinci kat asfalt yerine beton yol yapmayı düşünüyoruz." dedi.

Köylerin en önemli önceliğinin su olduğunu dile getiren Polat, su sıkıntısı yaşayan köylerin sorununu çözeceklerini ifade etti.

Polat, bu seneyi yatırım anlamında iyi bir yıl olarak geçirmeyi hedeflediklerini anlatarak, "KÖYDES'ten 35 milyon ödenek çıktı. Önemli olan gelen ödenekleri etkin kullanmak, hiçbir köy yolumuzun çamur olmasını istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yozgat Valisi Polat, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi - Son Dakika


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