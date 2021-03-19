Yozgat Valisi Polat, köy ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika

Yozgat Valisi Ziya Polat, Güdülelmahacılı köyünü ziyaret etti.
Köy halkı ile bir araya gelen Polat, vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinledi.
Vatandaşlardan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine riayet etmelerini isteyen Polat, "Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. Kurallara uyarsak, bu hastalığı atlatırız." dedi.
Öte yandan Yozgat Valiliği, sosyal medya hesabından vatandaşlara Kovid-19 konusunda şu uyarıda bulundu:
"Hafta sonu bir arada olmak isteyen eş, dost, akrabalara cevabımız net olsun. Kusura bakmayın, Kovid-19 bitene kadar misafir kabul etmiyoruz."
Kaynak: AA
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