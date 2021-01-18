Yozgat Valisi Polat, Merkez Çiğ Süt Toplama Tesisi'ni gezdi - Son Dakika

Yozgat Valisi Polat, Merkez Çiğ Süt Toplama Tesisi'ni gezdi

18.01.2021 17:09
Yozgat Valisi Polat, Merkez Çiğ Süt Toplama Tesisi'ni gezdi, System.String[]

Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Merkez Çiğ Süt Toplama Tesisi'ni gezerek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Merkez Çiğ Süt Toplama Tesisi'ni gezerek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yozgat Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Başkanı Hacı Selvi, hazırladıkları projenin Tarım Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından kabul edildiğini ve verilen hibe destek ile 1250 litre kapasiteli 4 süt soğutma ve depolama tankı, 4 süt transfer pompası, 1 jeneratör ve 4 soğutuculu süt toplama aracı alımı yaptıklarını söyledi.

Vali Polat da Yozgat'ın tarım ve hayvancılık yönünden önemli bir kent olduğunu, yapılan bu tür yatırımlarla tarım ve hayvancılığın gelişeceğini ifade etti.

TKDK'nin Yozgat kırsal alana önemli destekler verdiğini vurgulayan Polat, "Daha fazla proje hazırlanarak daha fazla katkı sağlanmasını istiyoruz. Üretimin artırılmasıyla tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlarımız da daha fazla gelir elde edecektir." dedi.

TKDK destekleri hakkında bilgi aktaran TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker de şunları kaydetti:

"Yeni araçlarla çiftçimizin sütleri köylerden alınacak ve soğuk zincir bozulmadan süt işleme fabrikalarına transferi sağlanacaktır. Yeni başvuru çağrı döneminde diğer süt birliklerinin de proje başvurularını alıyoruz. Yozgat genelinde süt birliklerine hibe desteği sağlayarak Yozgat'ta süt yetiştiriciliği kapasitesinin gelişmesine katkı sağlayacağız. Çiftçilerimiz köylerinde üretecek, süt birliklerimiz köylülerimizin yetiştirdiği sütleri adresinden alacak ve böylece köylümüz kırsalda üretime devam ederek köyünde kalacak ve göç vermeyecek."

Damızlık, Yozgat, Tarım, TKDK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yozgat Valisi Polat, Merkez Çiğ Süt Toplama Tesisi'ni gezdi - Son Dakika


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