Yozgat Valisi Polat, Özel İdare Makine Parkı'nı ziyaret etti - Son Dakika

Yozgat Valisi Polat, Özel İdare Makine Parkı'nı ziyaret etti

Yozgat Valisi Ziya Polat, İl Özel İdare ekiplerinin kışa hazır olduğunu ve 24 saat görevi başında bulunduğunu söyledi.

Yozgat Valisi Ziya Polat, İl Özel İdare ekiplerinin kışa hazır olduğunu ve 24 saat görevi başında bulunduğunu söyledi. İl Özel İdare Makina Parkı'nı ziyaret eden Polat, Genel Sekreter Nafiz Yılmaz'dan bilgi aldı. Yılmaz, İl Özel İdare bünyesinde ilçelerle birlikte karla mücadele için 175 personel ve 98 iş makinesi görevlerinin başında olduğunu belirtti. Vali Polat, kar yağışının sevindirdiğini ve ekiplerin kışa hazır olduğunu ifade ederek, "Yeter ki kar yağsın, biz ekiplerimizle 7/24 vatandaşımızın hizmetindeyiz." dedi.

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