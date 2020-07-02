Yozgat Valisi Polat, Roma hamamında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Yozgat Valisi Ziya Polat, 2 bin yıllık Roma hamamında incelemelerde bulundu.

İlçe gezilerine başlayan Polat, Sarıkaya'da bulunan yaklaşık 2 bin yıllık tarihe sahip Roma hamamını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Polat, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan, halk arasında "Kral Kızı" olarak bilinen "Basilica Therma" adlı Roma hamamının Yozgat'ın turizmi için önemli değer olduğunu söyledi.

Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan'ı ziyaret eden Polat, ilçenin genel durumu ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçeyi gezen Polat, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra Saraykent ilçesine geçen Polat, inşaatı süren termal tesislerde incelemede bulundu.

Termal turizmin mevsimlik olmadığını dile getiren Polat, "Bu tesisimiz 12 ay hizmet verilecek. Yaz kış buralar dolup taşacak. Bizim insanımız hizmetin en güzeline layıktır." dedi.