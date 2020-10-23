Yozgat Valisi Polat, Şefaatli ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Yozgat Valisi Ziya Polat, Şefaatli ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarıyla toplantı yaptı.

Polat, bir sosyal tesisin çay bahçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine kapsamında yapılan toplantıda, koranavirüs tedbirlerinden ödün verilmemesini, en azami şekilde kurallara uyulmasını istedi.

Polat, koranvirüs tedbirlerinde muhtarlara da büyük görevler düştüğünü ifade ederek, "Muhtarlarımız köylerinde ve mahallelerinde vatandaşlarımızı uyarmalı. Kurallara hep birlikte uyarsak bu virüsten kurtulabiliriz." dedi.

Muhtarlarla bir süre sohbet eden Polat, köylerin sorunlarıyla ilgili bilgi aldı.

Vali Polat, daha sonra 24 Mart 2016'da Şırnak'ta şehit olan Özel Harekat Polisi Osman Belkaya'nın Şefaatli ilçesinde ikamet eden ailesini ziyaret etti.

Polat, şehide Allah'tan rahmet, ailesine sabır dileyerek, her zaman şehit ailelerinin emrinde olduklarını söyledi.

Toplantıya, Şefaatli Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca ve kurum müdürleri katıldı.