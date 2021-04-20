Yozgat Valisi Polat, Şehitler Fen Lisesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Öğrencilerin plan ve hedefleri üzerine önerilerde bulunan Polat, öğrencilerden hedeflerine odaklanmalarını ve sevdikleri meslekleri seçmelerini istedi.

Polat, okulda eğitimlerini sürdüren 12. sınıf öğrencilerinin derslerine katılarak bir süre sohbet etti.

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