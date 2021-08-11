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Yozgat Valisi Polat semt pazarını ziyaret etti - Son Dakika

Yozgat Valisi Polat semt pazarını ziyaret etti

11.08.2021 15:24
Yozgat Valisi Polat semt pazarını ziyaret etti, System.String[]

Yozgat Valisi Ziya Polat, semt pazarını ziyaret ederek pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti.

Yozgat Valisi Ziya Polat, semt pazarını ziyaret ederek pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti.

Polat, ziyarette, esnaf ve vatandaşa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Müşterilerin meyve sebzelere dokunmaması, esnafın vermesi gerektiğini belirten Polat, vatandaşın da esnafın da Kovid-19 aşısı yaptırması gerektiğini vurguladı.

Polat, salgından kurtulmanın tek çaresinin aşı olduğunu anlatarak, "Bütün vatandaşlarımızın, yaşlı genç demeden aşı olmalarını istiyoruz. Maske, mesafe ve temizlik konusunda tedbirler devam etmektedir. Halkımızın bu tedbirleri de elden bırakmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ziya Polat, Yozgat, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yozgat Valisi Polat semt pazarını ziyaret etti - Son Dakika


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