Yozgat Valisi Polat'tan AA'ya ziyaret - Son Dakika

Yozgat Valisi Ziya Polat, Anadolu Ajansı (AA) Yozgat bürosunu ziyaret etti.

AA muhabiri Ömer Ertuğrul ile sohbetinde kentte yapılan çalışmaları değerlendiren Polat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedebirler hakkında bilgi verdi.

Polat, kentte son günlerde Kovid-19 vakalarında artışın gözlendiğini anlatarak, valilik olarak tedbir artırdıklarını söyledi.

Özellikle denetimin sıklaştırıldığını, oluşturulan filyasyon ekiplerinin karantinada bulunan vatandaşların takibini yaptığını evde olup olmadıklarını kontrol ettiğini vurgulayan Polat, "Vatandaşlarımıza sürekli maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacak. Ayrıca karantinaya uymayan vatandaşlarımızı da KYK yurtlarında karantinaya alacağız. Yurt masraflarını da kendilerinden tahsil edeceğiz." dedi.

Polat, kendileri ve sevdikleri için kurala uymaları gerektiğini dile getirerek, "Ne kadar tedbir alınırsa alınsın bunun uygulamasını vatandaş yapmaktadır. Bu nedenle vatandaşımız kendisi ve sevdiklerini koronavirüsten korumak için kurallara uyması gerekiyor. Hep birlikte kurallara uyarak, bu virüsün üstesinden geleceğiz." diye konuştu.