Yozgat Valisi Polat'tan "Keşke demeden önce aşımızı yaptırmamız lazım" uyarısı - Son Dakika

Yozgat Valisi Ziya Polat, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama oranının düşük olduğunu belirterek, vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Yozgat Çamlık Milli Parkı sosyal tesislerinde gazetecilerle bir araya gelen Polat, aşı konusunda bir sıkıntının bulunmadığını, aşılamada sıkıntı yaşandığını dile getirdi.

Polat, İç Anadolu Bölgesi'nde en düşük aşılama oranının Yozgat'ta olduğuna dikkati çekerek, "Aşı yaptırmada sıkıntımızı aşamadık maalesef, bölgede en düşük oran bizde, şuan turuncu renkteyiz. Sağlık ekiplerimiz sahada, aşı yaptırmak isteyen vatandaşların ayağına gidiyor. Bu hastalıktan korunmak için aşıdan başka çaremiz yok. Vatandaş hastaneye düştükten sonra 'keşke' diyor ama 'keşke' demeden önce aşı yaptırmamız lazım." dedi.

Hastane ve yoğun bakım konusunda hiçbir sıkıntının bulunmadığını aktaran Polat, "Yatak ve yatmayla ilgili sıkıntımız yok ama hasta sayımız artıyor. Bayramdaki hareketlilik bu hasta sayısına yansımaya başladı. Tek sıkıntımız aşıyı yaptırma oranımız, onun dışında bir sıkıntımız yok. Özellikle gençlerimizde aşı oranı düşük. Bu iş gence yaşlıya bakmıyor, bu hastalık sıkıntılı, bütün vatandaşlarımızdan aşı konusunda hassasiyet bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Polat, orman yangınlarıyla ilgili karar ve tedbirler aldıklarını söyledi.

Ormanlık alanlarda ataş yakmanın yasaklandığına değinen Polat, "Yozgat'ın çok önemli bir değeri olan Çamlık Milli Parkı'na piknik alanına girmek serbest fakat ateş yakmak yasaklanmıştır. Bu değerleri hep beraber korumalıyız. Ekiplerimiz 7/24 görevlerinin başında devriye sayılarımızı artırdık. Vatandaşımızdan en ufak şüpheli durumda 112'yi bildirmelerini istiyoruz." diye konuştu.

Polat, orman yangınlarının olduğu bölgeye, orman teşkilatı görevlendirmelerinin dışında il özel idare ve ilçe belediyelerinden itfaiye ve personel gönderdiklerini sözlerine ekledi.