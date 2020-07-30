Yozgat Valisi Polat'tan Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

Yozgat Valisi Ziya Polat, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Polat, mesajında, bayramların, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dostluğun en sıcak şekilde hissedildiği günler olduğunu belirtti.

Bir Kurban Bayramı'na daha erişmenin sevinci ve heyecanı içerisinde olduklarını vurgulayan Polat, şöyle devam etti:

"Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği, dargınlıkların unutulduğu, birlik ve beraberlik içerisinde kardeşçe kucaklaştıkları özel günlerdir. Ancak ülkemiz ve tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle zor bir süreçten geçiyoruz. Bu nedenle bayram sevincimizi kucaklaşarak değil, iletişim araçlarını kullanarak paylaşmaya özen göstermeliyiz. Ayrıca kurban ibadetimizi gerçekleştirirken gerekli tüm tedbirleri almayı ihmal etmemeliyiz."

Polat, Kurban Bayramının rahmet ve bereketinin, sıkıntılardan kurtuluşa vesile olmasını dileyerek tüm vatandaşların bayramını kutladı.