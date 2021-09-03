Yozgat Valisi Ziya Polat, beldeleri ziyaret etti - Son Dakika

Köy ve belde ziyaretlerini sürdüren Yozgat Valisi Ziya Polat, Saraykent ilçesine bağlı Dedefakılı ve Ozan beldesi ile Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesini ziyaret etti.

Saraykent ilçesine bağlı Dedefakılı Belediye Başkanı Haydar Coşkun'u ziyaret eden Polat, beldedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Beldede vatandaşlarla bir araya gelen Polat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda uyarılarda bulundu.

Daha sonra Ozan Belediye Başkanı Mustafa İleri'yi ziyaret Polat, beldede yürütülen faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Polat, 1992'de Hakkari'de şehit olan Piyade Onbaşı Necati Binekci'nin beldede yaşayan ailesini ziyaret ederek, her zaman şehit ailelerinin emrinde olduklarını söyledi.

Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesine geçen Polat, Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir'i ziyaret etti.

Polat, burada da Bozdemir'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.