Yozgat Valisi Ziya Polat, esnafı denetledi - Son Dakika

Yozgat Valisi Ziya Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kısıtlamadan muaf tutulan esnafı denetledi.

Ramazan Bayramı arifesinde marketler ve ekmek fırınlarında yoğunluk yaşanırken Vali Polat, Sarraflar Caddesi'nde vatandaşlara maske ve mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Emniyet ekipleri ise vatandaşlara ikamet sorgulaması yaptı.

Vali Polat, denetim sonrası AA muhabirine, ramazan bereketinin son gününün yaşandığını vatandaşların bayram hazırlığı için sokakta olduğunu söyledi.

Özellikle fırın ve marketlerde yoğunluk oluştuğunu belirten Polat, "Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyarak sokaklara çıkalım. Sokağa çıkma genelgesinde 'evinize en yakın fırın ve marketten alışveriş yapılacak' diye bir madde var. Emniyetten ekiplerimiz vatandaşımızın alışveriş yaptığı yer ile ikametlerini sorguluyor. Yoğunluğu azaltmamız lazım." dedi.

Polat, gücün tedbirde olduğunu, tedbirlere uyulursa bu süreçten bir an önce çıkılacağını ifade ederek, "Geçtiğimiz haftalarda vaka sayımız 100 binde 499'a çıkmıştı, şu an 200'lerdeyiz. Amacımız 50'ler ve daha aşağı inmek. Bu amacı gerçekleştirmek için sadece bizim aldığımız tedbirler değil, bu tedbirlere hassasiyetle uyan vatandaşlarımızın olması lazım. Tedbirlere uyan vatandaşlara teşekkür ediyorum. Diğer vatandaşlara da tedbirlere hassasiyetle uymalarını rica ediyorum. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum." diye konuştu.