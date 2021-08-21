Yozgat Valisi Ziya Polat, Özler Yeraltı Şehrinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Yozgat Valisi Ziya Polat, Boğazlıyan ilçesine bağlı Özler köyünde 2018 yılında ortaya çıkartılan 17 oda ve bağlantı tünellerinden oluşan yeraltı şehrinde incelemelerde bulundu.

Burada İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi'den bilgi alan Polat, milattan sonra 300'lü yıllardan kalan yeraltı şehrinin turizme kazandırılması gerektiğini söyledi.

Kapadokya ile Yozgat'taki tarihi alanlara yeni bir yol haritasının oluşturulması gerektiğini aktaran Polat, "Yozgat'ın çok sayıda gezilip görülmesi gereken yerleri var. Yozgat'a gelen turist, Özler yeraltı şehrinden başlayarak Sarıkaya Roma Hamamı, Kerkenes Harabeleri, kazı çalışmaları süren 5 bin 500 yıllık tarihe sahip Çadırhöyük gibi birçok tarihi alanı gezebilir. Bunun dışında kaplıcalarımızdan faydalanabilir." dedi.